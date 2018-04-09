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На следующей неделе будут массовые отмены электричек на Ленинградском направлении
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На следующей неделе будут массовые отмены электричек на Ленинградском направлении 

Управа района Старое Крюково 38 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Уважаемые жители района Старое Крюково! АО «Московско-Тверская ППК» сообщает об отменах пригородных поездов на участке Москва — Крюково на следующей неделе, с 16 по 19 апреля. Изменения в расписании произойдут в связи с предоставлением «окон» на участке Москва — Окуловка.
С 16 по 19 апреля в разные дни произойдут отмены до 13 пригородных электропоездов из Москвы до Зеленограда, Солнечногорска, Клина, Конаково и Твери. Такое же количество электричек не будет курсировать и в обратном направлении. Среди отмененных поездов будут и экспрессы «Ласточки». Основные отмены придутся на дневное, а также частично — на утреннее и вечернее время.
Помимо этого большое количество электричек поменяют свое расписание.
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах «МТ ППК», Яндекс. Расписание и ТУ-ТУ.
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