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Псковская областная типография погасила все долги по налогам и коммерции
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Псковская областная типография погасила все долги по налогам и коммерции 

АиФ Северо-запад 37 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Арбитражный суд Псковской области в понедельник, 9 апреля, принял решение о прекращении процедуры внешнего управления Псковской областной типографией в связи с восстановлением ее платежеспособности. Как рассказали АиФ-Псков в пресс-службе региональной администрации, об этом сообщил внешний управляющий предприятия Михаил Атаманов.
«Благодаря решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о выделении субсидии областная типография погасила задолженность по налогам и коммерции. На сегодняшний день у предприятия не только отсутствуют долги, но оно вернуло и свою платежеспособность. Совместными усилиями нам удалось сохранить имущественный комплекс и 25 рабочих мест для уникальных специалистов полиграфического производства», — рассказал Михаил Атаманов.
Напомним, Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок, оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. К своему вековому юбилею старейшее полиграфическое предприятие Псковской области в силу разных причин подошло с целым рядом накопившихся за последние годы проблем.
Врио губернатора Михаил Ведерников подключился к вопросу сохранения типографии с самого начала его работы в регионе. Учитывая его значимость, областные власти не остались в стороне и, несмотря на трудности областного бюджета, нашли возможность выделить более 6 млн рублей на ликвидацию кредиторской задолженности.
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