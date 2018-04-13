Призывные комиссии организовали в Подмосковье

Призывные комиссии создали в Подмосковье в связи с организацией весеннего призыва на военную и альтернативную гражданскую службы с 1 апреля по 15 июля 2018 года, соответствующее постановление губернатора Подмосковья имеется в распоряжении РИАМО

«Образовать призывную комиссию Московской области и утвердить прилагаемые ее основной и резервных составы. Образовать призывные комиссии муниципальных районов и утвердить прилагаемые ее основной и резервных составы», — говорится в документе.

Вместе с тем, распоряжение губернатора от 29 сентября 2017 года «Об образовании призывных комиссий в Московской области» признано утратившим силу.