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Призывные комиссии организовали в Подмосковье
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Призывные комиссии организовали в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Призывные комиссии создали в Подмосковье в связи с организацией весеннего призыва на военную и альтернативную гражданскую службы с 1 апреля по 15 июля 2018 года, соответствующее постановление губернатора Подмосковья имеется в распоряжении РИАМО.
«Образовать призывную комиссию Московской области и утвердить прилагаемые ее основной и резервных составы. Образовать призывные комиссии муниципальных районов и утвердить прилагаемые ее основной и резервных составы», — говорится в документе.
Вместе с тем, распоряжение губернатора от 29 сентября 2017 года «Об образовании призывных комиссий в Московской области» признано утратившим силу.
Весенний призыв стартовал в РФ 1 апреля и продлится 106 дней.
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