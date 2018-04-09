Занятие по декупажу прошло в Выхине-Жулебине

Несколько мам из Клуба многодетных семей района Выхино-Жулебино организовали творческие декупажные посиделки в библиотеке № 110.

— Они сотворили очередной шедевр из, казалось бы, совершенно обычной деревянной заготовки. Техника декупажа не так сложна на первый взгляд, как кажется, и размахнуться с полетом фантазии можно широко. Несколько часов кропотливого, но такого приятного и непохожего на обычные заботы труда, и вечный календарь готов, — рассказал сотрудник библиотеки.

Напомним, библиотека № 110 находится по адресу: улица Ташкентская, дом 18, корпус 1. (вт)