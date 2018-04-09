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Занятие по декупажу прошло в Выхине-Жулебине
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Занятие по декупажу прошло в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 37 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Несколько мам из Клуба многодетных семей района Выхино-Жулебино организовали творческие декупажные посиделки в библиотеке № 110.
— Они сотворили очередной шедевр из, казалось бы, совершенно обычной деревянной заготовки. Техника декупажа не так сложна на первый взгляд, как кажется, и размахнуться с полетом фантазии можно широко. Несколько часов кропотливого, но такого приятного и непохожего на обычные заботы труда, и вечный календарь готов, — рассказал сотрудник библиотеки.
Напомним, библиотека № 110 находится по адресу: улица Ташкентская, дом 18, корпус 1. (вт)
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