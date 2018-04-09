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Солнечногорский район лидирует по количеству выданных градостроительных планов участков
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Солнечногорский район лидирует по количеству выданных градостроительных планов участков 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
За первый квартал 2018 года Солнечногорский район стал лидером по количеству выданных градостроительных планов земельных участков, сообщается на сайте Главархитектуры Московской области.
«За первый квартал 2018 года лидерами по количеству выданных градостроительных планов земельных участков стали: Солнечногорский район — 191, городской округ Домодедово — 171, Щелковский район — 158. Всего для целей проектирования в Московской области подготовлено порядка 2,5 тысяч ГПЗУ, что в 2 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года», — заявил начальник Главархитектуры Подмосковья Владислав Гордиенко.
По данным Солнечногорского информагентства, автоматизировать процесс выпуска ГПЗУ в электронном виде позволила инновационная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Подмосковья (ИСОГД Московской области), содержащая сведения о планировочных ограничениях в координатных описаниях. Система была введена в эксплуатацию Главархитектурой в 2017 году.
По сведениям агентства, при получении ГПЗУ заявителю предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям. Московская область одна из первых в стране реализовала данную практику.
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