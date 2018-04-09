Нам опасно ездить на Ferrari! Урбанист о том, как превратить отходы в доход

Казанцы не устают проводить одиночные пикеты, митинги и народные сходы, на которых протестуют против строительства мусоросжигательного завода. Активисты полагают, что уничтожение отходов таким образом — самый вредный и дорогой способ.

О «мегапечи» в Осинове

У рачительного хозяина всё находит вторичное применение. В Германии напитки продают в бутылках, которые не то что второй — в 10-й раз пустили в дело. После использования их можно тут же сдать за 20-30 центов в автомат. У нас каждый дачник знает, как мал на самом деле процент неперерабатываемого мусора. На волжских островах в СНТ «Алёнка» есть самодельные ветрогенераторы, сделанные из сплющенных жестяных банок. Органический мусор идёт в компост. Отходов, которые невозможно переработать всего 15-20%. Если 85% отходов перерабатывается, то оставшиеся 15% можно утилизировать через свалку. Ради них строить МСЗ нерационально и дорого. Неудивительно, что исполнительный директор «Ноль отходов — Европа» Джоан Марк Симон, с которым мы списывались, сравнивают МСЗ с Ferrari . У нас проблемы с обеспечением лекарствами инвалидов, а мы в это время покупаем Ferrari … К тому же в стране, где правила не соблюдаются, этот сверхбыстрый автомобиль становится очень опасной машиной. И может получиться так, что у нас МСЗ будет загрязнять окружающую среду гораздо больше, чем заводы в Австрии Швейцарии , которые собираются показать протестующим против МСЗ. Но в этих странах есть прозрачная система надзора за выбросами. В режиме реального времени по Интернету люди могут проверить, происходит ли сверхнормативное загрязнение. Если переданная ими диспетчеру информация подтверждается, печь тут же отключают.

Есть ли гарантии, что у нас деньги готовы вложить не только в оборудование, но и в поддержание безопасности — например, в обеспечение того же количества и качества фильтров, как и в Швейцарии? Если нет, то лучше посмотреть, как работают МСЗ в Индии Бразилии или на Филиппинах … Задержание активисток, выступающих против МСЗ сразу после встречи с мэром Казани Ильсуром Метшиным и включением их в рабочую группу это только подтверждает.

Закон больших чисел

Необязательно быть героем-активистом и ложиться под трактор. Важно понимание ситуации и простыми гражданами, и людьми, принимающими решения. В Казани 1, 2 млн жителей. Если хотя бы 10 тыс. человек, не нарушая порядка выйдут и скажут: «Мы против того, что может повлиять на наше здоровье», не будет инициатив, способных повлиять на качество жизни всех.

В Займище, где с 2012 года засыпали Волгу, нанося вред реке, выходили протестовать 1 тыс. человек из 3 тыс. зарегистрированных в Займище жителей. Это значит, что один представитель каждой семьи участвовал в этом движении, то есть его поддержали все.

Свободу Волге!

Ситуацию в Займище взял под личный контроль министр экологии РФ Сергей Донской . По его просьбе подготовлено комплексное экологическое обследование, а также проект постановления правительства РФ о создании в Займище особо охраняемой природной территории (ООПТ) — природного парка. Предполагается разделение территории на несколько зон: участок максимального экологического контроля и зону, где были намывы и необходимы восстановительные работы, а также территорию, где можно отдыхать, и зону, где находятся дачные участки. Очень часто в национальные парки входят территории сельских поселений, люди живут в гармонии с природой.

Мы надеемся, что решить вопрос поможет новый министр экологии РТ Александр Шадриков . Но в республике сильно лобби против создания ООПТ.

К сожалению, волжские протоки в Займище так и не размыты, хотя проект уже готов. В 2016 году суд отобрал у ПСО «Казань» лицензию на разработку месторождения в Займище. Засыпанные протоки возвращены на кадастровый учёт, как водный фонд. То есть ничто не мешает убрать намытый там песок. Справедливо было бы, чтобы это сделали не на бюджетные деньги, а на средства того, кто эти протоки засыпал. Кроме того, большая часть насыпанных участков так и осталась в собственности фирм, аффилированных ПСО «Казань».

Век городов

Учёные прогнозируют, что в середине XXI века в городах будет проживать от 70 до 90% населения. Для развития городов основной вопрос — экология, сохранение природной среды. У горожан, которые имеют возможность гулять вечером возле своего дома в лесопарковой зоне, выйти на берег реки, меньше риск инфарктов и инсультов. Академик Российской экологической академии Леонид Эльпинер считает, что в населённых пунктах с незагрязнённой атмосферой заболеваемость онкологией на 20% ниже, чем там, где есть загрязнения. Казань, также как любой мегаполис с промышленными предприятиями, большим потоком транспорта сегодня можно отнести к городам с высоким уровнем загрязнения.

Кто победит паводок

В этом году прогнозируют большой уровень наводнения. Не знают, будет ли он критическим, но, думаю, может стать наибольшим за последние 10 лет. Расчёты эколога, гидролога председателя экспертного совета Росводресурсов Виктора Данилова-Данильяна доказывают, что силу и частоту наводнений в два раза увеличивает застройка пойменных территорий. Планировавшаяся застройка возле Займище, застройка поймы Казанки вдоль улицы Гаврилова — это все факторы риска. В ответах на многочисленные обращения по поводу планирующегося строительства высоток вдоль Гаврилова инициативной группе сообщают, что застройка природной зоны будет узаконена в новом генплане Казани. Публичные слушания пройдут до июля 2018 года, результат слушаний зависит от участия горожан, не хотелось бы, чтобы новом генплане пойменный участок Казанки по ул. Гаврилова стал зоной застройки. Во время паводка именно пойменные территории компенсируют разбег волны. В Ново-Савиновском районе в Казани с зелёными зонами особенно плохо. Это один из районов, где на одного жителя приходится меньше всего зелени. По ГОСТам и СНиПам зелёные насаждения должны занимать порядка 25% территории. А там сверхплотная застройка — количество зеленых зон в 2,6 раза ниже критических значений. Такая застройка без зелени превратится в гетто.

Зелёный каркас предполагает непрерывность зелёных зон. Они должны соединяться зелёными коридорами. Крупнейший сохранившийся зелёный коридор Казани сейчас идёт по рекам. В других местах «зелёные связи» между лесами и скверами, уже разорваны строительством. Берега Казанки, включая территорию в районе ул. Гаврилова — фактически последняя ось зелёного каркаса. Но от этой зелёной зоны уже начинают откусывать «кусочки». Компания ЮИТ, владеющая участком в 4 га, где находится недостроенный центр Махариши, готовит публичные слушания по его перезонированию. Пока это участок под строительство учебных заведений — там нельзя возводить жильё. А экологи и жители уверены: на всей территории от Гаврилова до Казанки должен быть природный парк. В четверг на встрече с мэром я сообщила Ильсуру Метшину что жители массово возражают против застройки на Гаврилова и нужно другое решение, не доводя до протестов. Он обещал встречу.

На парках можно зарабатывать