В Барнауле на берегу Оби собрались десятки людей в ожидании ледохода

Подвижки льда наблюдаются на реке Оби в районе Барнаула . Десятки людей устремились на Речной вокзал, чтобы увидеть ледоход.

12 апреля на берегу Оби в районе Речного вокзала оживленно. Синоптики обещают ледоход со дня на день, и горожане боятся упустить это событие. К тому же за минувшие сутки вырос уровень воды в Оби.

Из-за резкого потепления в районе моста откололись большие льдины, с одной стороны вода очистилась. Но с другой стороны лед так и не ушел, ему мешают опоры. Между тем на берег вышли большие льдины, на которых горожане устраивают фотосессию.

«Мне сказали, что ледоход начался, вот я и поспешила на Речной вокзал. Как оказалось, только с одной стороны моста Обь очистилась, а с другой она во льду. Планирую зайти еще вечером, после работы, вдруг ледоход начнется», — говорит жительница Барнаула Наталья.