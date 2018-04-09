Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 58-летней даме

Трагическое происшествие в Уфе . Излишне возбудившийся мужчина не перенес отказа в близости от дамы сердца и отрезал ей голову.

Вызов в полицию Сибая Башкортостане поступил 7 апреля. Как выяснили стражи порядка, трагедией закончились обычные посиделки влюбленной пары. 28-летний мужчина и его дама 54 лет приятно проводили время, употребляя спиртные напитки.

Оказалось, что молодой человек рассчитывал на интимную близость. Однако женщина ответила отказом. Разочарованный несостоявшийся любовник в порыве гнева задушил предмет воздыханий. А потом задумался о том, как скрыть следы преступления.

Претворяя в жизнь свой план, преступник отрезал жертве голову и положил ее в мусорный пакет. Затем позвал знакомого и попросил его вынести мусор. Однако гражданин оказался наблюдательным — заметил в квартире тело и побежал в полицию. Когда злодея задержали, выяснилось, что он ранее был судим за убийство, передает портал «ГлавУфа».

Похожий случай произошел под Новый год в Великом Новгороде. СК сечас завершил расследование и передал дело в суд. Все началось с того, что 13-летний подросток случайно увидел, как мужчина выбросил с балкона дома отрезанную голову.

Как выяснило следствие, двое приятелей — 40-летний хозяин квартиры и его 27-летний знакомый — отмечали наступление Нового года. Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась трагически: гость остался без головы. Хозяин квартиры свою вину признал.