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Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 58-летней даме
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Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 58-летней даме 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: Дни.ру
Трагическое происшествие в Уфе. Излишне возбудившийся мужчина не перенес отказа в близости от дамы сердца и отрезал ей голову.
Вызов в полицию Сибая в Башкортостане поступил 7 апреля. Как выяснили стражи порядка, трагедией закончились обычные посиделки влюбленной пары. 28-летний мужчина и его дама 54 лет приятно проводили время, употребляя спиртные напитки.
Оказалось, что молодой человек рассчитывал на интимную близость. Однако женщина ответила отказом. Разочарованный несостоявшийся любовник в порыве гнева задушил предмет воздыханий. А потом задумался о том, как скрыть следы преступления.
Претворяя в жизнь свой план, преступник отрезал жертве голову и положил ее в мусорный пакет. Затем позвал знакомого и попросил его вынести мусор. Однако гражданин оказался наблюдательным — заметил в квартире тело и побежал в полицию. Когда злодея задержали, выяснилось, что он ранее был судим за убийство, передает портал «ГлавУфа».
Похожий случай произошел под Новый год в Великом Новгороде. СК сечас завершил расследование и передал дело в суд. Все началось с того, что 13-летний подросток случайно увидел, как мужчина выбросил с балкона дома отрезанную голову.
Как выяснило следствие, двое приятелей — 40-летний хозяин квартиры и его 27-летний знакомый — отмечали наступление Нового года. Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась трагически: гость остался без головы. Хозяин квартиры свою вину признал.
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