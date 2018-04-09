Специалисты POZIS рассказали молодым изобретателям о новаторских идеях на производстве 

Фото: POZIS
Специалисты компании POZIS, входящей в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, рассказали участникам Х образовательного форума молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан о способах повышения эффективности производства, применяемых на предприятии. В частности, благодаря рацпредложениям работников концерна удалось снизить трудоемкость на 31,4 тыс. нормо-часов, сэкономить 234 437 кВт электроэнергии, 31,3 т материалов. Кроме того, использование объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в 2017 году позволило сохранить более 24 млн рублей.
Более 40 участников форума, представляющих компании «Татнефть», КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «Казаньоргсинтез», «Газпром трансгаз Казань», «Татэнерго», «Нижнекамскнефтехим» и др., посетили холодильное, кузнечное и инструментальное производства POZIS. Молодые рационализаторы и изобретатели познакомились с полным циклом производства холодильников: от идеи, создания инструмента и оснастки, внедрения собственных автоматизированных линий — и до финального этапа сборки и нанесения художественной росписи.
На производственных площадках POZIS они обсудили перспективы развития рационализаторства и изобретательства в Татарстане, механизмы эффективного развития этого направления на предприятиях республики, а также вопросы интеллектуальной собственности.
В этом году в форуме, проведенном при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана, приняли участие молодые сотрудники предприятий Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска и Бугульмы. Их идеи и изобретения оценивали представители патентных служб и Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан.