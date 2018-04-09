Специалисты POZIS рассказали молодым изобретателям о новаторских идеях на производстве

Фото: POZIS

Специалисты компании POZIS, входящей в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех , рассказали участникам Х образовательного форума молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан о способах повышения эффективности производства, применяемых на предприятии. В частности, благодаря рацпредложениям работников концерна удалось снизить трудоемкость на 31,4 тыс. нормо-часов, сэкономить 234 437 кВт электроэнергии, 31,3 т материалов. Кроме того, использование объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в 2017 году позволило сохранить более 24 млн рублей.

На производственных площадках POZIS они обсудили перспективы развития рационализаторства и изобретательства в Татарстане, механизмы эффективного развития этого направления на предприятиях республики, а также вопросы интеллектуальной собственности.