Ещё
Специалисты POZIS рассказали молодым изобретателям о новаторских идеях на производстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты POZIS рассказали молодым изобретателям о новаторских идеях на производстве 

Ростех 42 минуты назад
Фото: Ростех
Фото: POZIS
Специалисты компании POZIS, входящей в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, рассказали участникам Х образовательного форума молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан о способах повышения эффективности производства, применяемых на предприятии. В частности, благодаря рацпредложениям работников концерна удалось снизить трудоемкость на 31,4 тыс. нормо-часов, сэкономить 234 437 кВт электроэнергии, 31,3 т материалов. Кроме того, использование объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в 2017 году позволило сохранить более 24 млн рублей.
Более 40 участников форума, представляющих компании «Татнефть», КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «Казаньоргсинтез», «Газпром трансгаз Казань», «Татэнерго», «Нижнекамскнефтехим» и др., посетили холодильное, кузнечное и инструментальное производства POZIS. Молодые рационализаторы и изобретатели познакомились с полным циклом производства холодильников: от идеи, создания инструмента и оснастки, внедрения собственных автоматизированных линий — и до финального этапа сборки и нанесения художественной росписи.
На производственных площадках POZIS они обсудили перспективы развития рационализаторства и изобретательства в Татарстане, механизмы эффективного развития этого направления на предприятиях республики, а также вопросы интеллектуальной собственности.
В этом году в форуме, проведенном при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана, приняли участие молодые сотрудники предприятий Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска и Бугульмы. Их идеи и изобретения оценивали представители патентных служб и Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан.
Ростех: последние новости
«Технология» приняла программу бережливого производства на 2018 год «ОДК-Сатурн» внедряет инновационные принципы проектирования Ростех проведет серию семинаров по соблюдению антикоррупционного законодательства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России358
Курс доллара преодолел новый рубеж226
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй78
Царев назвал следующего президента Украины93
Санкции обрушили российский рынок595
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение