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Глава управы района Аэропорт совершил очередной обход территории
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Глава управы района Аэропорт совершил очередной обход территории 

Управа района Аэропорт города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В субботу, 7 апреля, глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников совершил обход территории. В нем приняли участие жители района, представители совета депутатов, сотрудники обслуживающих и подрядных организаций. Маршрут пролегал через дворы домов 10, 12 и 14 по Часовой улице, а также Большому и Малому Коптевским проездам, 1-му Амбулаторному проезду и улице Сперанского.
— Сергей Овчинников дал поручение разрыхлить или иным способом убрать большие кучи снега, оставшиеся во дворах. Депутат Екатерина Копейкина обратились к главе района с просьбой заасфальтировать тропинку, ведущую к центру досуга и спорта «Орбита» в Малом Коптевском, — сообщил представитель управы.
Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)
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