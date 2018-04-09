Молодожены попросили денег после «двух ночей ада» с блохами и подверглись травле

Молодожены из Великобритании попытались собрать деньги на второй медовый месяц при помощи краудфандинга, однако пользователи сети накинулись на них за «попрошайничество». Об этом сообщает The Sun.

Сара и Сэм Дэви надеялись собрать 300 фунтов стерлингов на платформе GoFundMe. В описании кампании они объяснили, что их первый медовый месяц был испорчен нашествием блох в номере отеля Trecarn Hotel. Пара назвала отдых «двумя ночами ада», в течение которых их искусали насекомые.

«В комнате было грязно, на нашей кровати были волосы. Все тело моего мужа искусали блохи, а персонал ничего не сделал после наших многочисленных жалоб», — написала Сара, добавив, что из-за этого паре пришлось вернуться домой на пять дней раньше положенного срока.

Однако пользователи сети не поддержали молодоженов: им удалось собрать лишь 65 фунтов стерлингов из 300 запланированных. Более того, в комментариях к кампании пользователи принялись унижать «попрошаек» и «обманщиков». «Я бы тоже хотел отдохнуть, но вы никогда не увидите, как я клянчу деньги», — заявил посетитель страницы. «Любой, кто верит в эту чушь и думает о пожертвовании, должен быть на грани безумия», — написал другой комментатор.

Региональный менеджер отеля Trecarn Hotel Ли Джонс заявил, что во всех номерах регулярно проводится проверка, поэтому там не может быть никаких блох. Мужчина также отказался возвращать молодоженам деньги за оставшиеся несколько дней из-за «неуважительного поведения» по отношению к персоналу.