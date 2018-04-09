В ближайшие три года в Калининграде ждут шесть тысяч переселенцев

Об утверждении региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы», сообщили в министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике области. «Сегодня много желающих переехать в Калининградскую область из других государств. Но предпочтение будет отдаваться, прежде всего, высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда», — говорят в министерстве. Напомним, что программа реализуется в Калининградской области уже более 10 лет. За это время в регион переехали более 41 тысячи человек.