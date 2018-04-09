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В ближайшие три года в Калининграде ждут шесть тысяч переселенцев
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В ближайшие три года в Калининграде ждут шесть тысяч переселенцев 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Об утверждении региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы», сообщили в министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике области.
«Сегодня много желающих переехать в Калининградскую область из других государств. Но предпочтение будет отдаваться, прежде всего, высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда», — говорят в министерстве.
Напомним, что программа реализуется в Калининградской области уже более 10 лет. За это время в регион переехали более 41 тысячи человек.
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