Как выиграть в лотерею и не потратить все деньги сразу: канадка разделила выигрыш на еженедельные выплаты

Наверное, каждый из нас мечтает когда-нибудь выиграть в лотерею. И мы уж точно знаем, что будем делать с деньгами: например, отправимся в путешествие, купим дом или машину. А вот 18-летняя жительница Канады распорядилась своим выигрышем с умом и обеспечила себе безбедное существование.

Источник: BBC She turns 18, she buys herself her first lottery ticket and wins the jackpot: 1000$ each week for the rest of her life. I talk about that amazing story at 8:10 on @CJAD800 #gagnantavie pic.twitter.com/9clD3Yj7Tl

— Patrice Lavoie (@PatriceLavoie) 27 марта 2018 г.

Чарли Лагард из Квебека в день 18-летия решила испытать удачу, купив к бутылке шампанского лотерейный билет. И не прогадала. Билет оказался выигрышным. Чарли сорвала джекпот в размере миллиона канадских долларов (почти 800 тысяч долларов США).

Девушке предложили либо забрать весь выигрыш сразу, либо разделить на еженедельные выплаты до конца жизни. Чарли пообщалась с финансовым консультантом и остановилась на втором варианте — к тому же в таком случае выигрыш не облагается налогом.

Теперь Чарли будет получать по 780 долларов в неделю — очень неплохо для молодой девушки. Деньги она хочет потратить на путешествия и образование.