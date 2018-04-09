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Как выиграть в лотерею и не потратить все деньги сразу: канадка разделила выигрыш на еженедельные выплаты
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Как выиграть в лотерею и не потратить все деньги сразу: канадка разделила выигрыш на еженедельные выплаты 

Bigpicture.ru 44 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Наверное, каждый из нас мечтает когда-нибудь выиграть в лотерею. И мы уж точно знаем, что будем делать с деньгами: например, отправимся в путешествие, купим дом или машину. А вот 18-летняя жительница Канады распорядилась своим выигрышем с умом и обеспечила себе безбедное существование.
Источник: BBC  She turns 18, she buys herself her first lottery ticket and wins the jackpot: 1000$ each week for the rest of her life. I talk about that amazing story at 8:10 on @CJAD800 #gagnantavie pic.twitter.com/9clD3Yj7Tl
— Patrice Lavoie (@PatriceLavoie) 27 марта 2018 г.
Чарли Лагард из Квебека в день 18-летия решила испытать удачу, купив к бутылке шампанского лотерейный билет. И не прогадала. Билет оказался выигрышным. Чарли сорвала джекпот в размере миллиона канадских долларов (почти 800 тысяч долларов США).
Девушке предложили либо забрать весь выигрыш сразу, либо разделить на еженедельные выплаты до конца жизни. Чарли пообщалась с финансовым консультантом и остановилась на втором варианте — к тому же в таком случае выигрыш не облагается налогом.
Теперь Чарли будет получать по 780 долларов в неделю — очень неплохо для молодой девушки. Деньги она хочет потратить на путешествия и образование.
«Я хочу заниматься фотографией. Моя мечта — работать в National Geographic», — говорит Чарли.
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