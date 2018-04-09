Левин: классическая модель СМИ теряет значимость для современного общества

Классическая модель СМИ теряет значимость для современного общества, пользователи все больше предпочитают получать новости в соцсетях и мессенджерах, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и массовым коммуникациям Леонид Левин по итогам расширенного заседания комитета. Его слова приводит пресс-служба комитета.

«Классическая модель СМИ, в том числе онлайн СМИ — теряет значимость для современного общества. Граждане все более предпочитают социальные сети и мессенджеры для того, чтобы получать новости и делиться ими. Объемы доставляемой и потребляемой информации сегодня колоссальны, у человека не хватает времени, чтобы критически оценить достоверность информации, проверить качество источника, проанализировать её соответствие условиям реальности», — сказал Левин.