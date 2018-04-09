Охрану зданий Минфина будет осуществлять Росгвардия

Норму численности работников ведомственной охраны Министерства финансов , а также порядок организации её деятельности будет определять Росгвардия.

Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов в понедельник.

В пояснительных документах к инициативе отмечается, что процедуры по охране ведомственных зданий будут осуществляться с помощью технических средств охраны, способов комбинированной охраны, а также путём охраны имущества при его транспортировке в составе нарядов либо караулов в зависимости от объёма выполняемых задач.

Пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемых объектах устанавливаются в соответствии с инструкцией, утверждаемой руководителем охраняемого объекта по согласованию с главой территориального подразделения ведомственной охраны.

Контроль за деятельностью ведомственной охраны будет вести сам Минфин совместно с представителями Федеральной службой войск национальной гвардии.