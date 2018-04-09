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Охрану зданий Минфина будет осуществлять Росгвардия
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Охрану зданий Минфина будет осуществлять Росгвардия 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Норму численности работников ведомственной охраны Министерства финансов, а также порядок организации её деятельности будет определять Росгвардия.
Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов в понедельник.
В пояснительных документах к инициативе отмечается, что процедуры по охране ведомственных зданий будут осуществляться с помощью технических средств охраны, способов комбинированной охраны, а также путём охраны имущества при его транспортировке в составе нарядов либо караулов в зависимости от объёма выполняемых задач.
Пропускной и внутриобъектовый режимы на охраняемых объектах устанавливаются в соответствии с инструкцией, утверждаемой руководителем охраняемого объекта по согласованию с главой территориального подразделения ведомственной охраны.
Контроль за деятельностью ведомственной охраны будет вести сам Минфин совместно с представителями Федеральной службой войск национальной гвардии.
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