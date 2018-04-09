В 2018 году в Черемушках откроют 27 летних кафе

Черемушках согласовано размещение 27 сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания. В основном в Черемушках будут размещаться сборно-разборные (легковозводимые) конструкции.

Сезон стартовал 1 апреля и продлится до 1 ноября. Начать установку открытых веранд рестораторы могли заранее — с 15 марта. Накануне открытия сезона рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. Благодаря контролю и профилактике за последние два года количество нарушений в сезонных кафе сократилось на 40 процентов.

Всего на территории района разместят 27 летних кафе по следующим адресам:

№ п/п Тип обустройства

Адрес размещения

Площадь, кв.м Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Гарибальди ул., вл. 25, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Намёткина ул., вл. 13Г Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Нахимовский проспект, вл.45, стр.1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 27, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., вл. 27, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 45-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 45-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Новочерёмушкинская ул., д. 53-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Обручева, д. 45 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Научный проезд, д. 19 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Нахимовский проспект, вл. 35, корп. 2 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 2 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 21А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 21А Индивидуальный проект

Новочерёмушкинская ул., д. 66, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Цюрупы ул., д. 28 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Каховка ул., д. 20 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Херсонская ул., д. 20, корп. 4 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Профсоюзная, д. 61, стр. 1 290,1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Гарибальди, д. 36 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Намёткина, д. 13А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 45А 60,08 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Херсонская ул., д. 43 Индивидуальный проект

Профсоюзная ул., д. 21А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 25А 82,68