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В 2018 году в Черемушках откроют 27 летних кафе
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В 2018 году в Черемушках откроют 27 летних кафе 

Мои Черемушки 49 минут назад
Фото: Мои Черемушки
В Черемушках согласовано размещение 27 сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания. В основном в Черемушках будут размещаться сборно-разборные (легковозводимые) конструкции.
Сезон стартовал 1 апреля и продлится до 1 ноября. Начать установку открытых веранд рестораторы могли заранее — с 15 марта. Накануне открытия сезона рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. Благодаря контролю и профилактике за последние два года количество нарушений в сезонных кафе сократилось на 40 процентов.
Всего на территории района разместят 27 летних кафе по следующим адресам:
№ п/п  Тип обустройства
Адрес размещения
Площадь, кв.м  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Гарибальди ул., вл. 25, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Намёткина ул., вл. 13Г  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Нахимовский проспект, вл.45, стр.1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 27, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 27, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45-А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45-А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Новочерёмушкинская ул., д. 53-А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Обручева, д. 45  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Научный проезд, д. 19  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Нахимовский проспект, вл. 35, корп. 2  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Севастопольский проспект, д. 28, корп. 2  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 21А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 21А  Индивидуальный проект
Новочерёмушкинская ул., д. 66, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Цюрупы ул., д. 28  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Каховка ул., д. 20  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Херсонская ул., д. 20, корп. 4  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Профсоюзная, д. 61, стр. 1  290,1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Гарибальди, д. 36  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Намёткина, д. 13А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45А  60,08  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Херсонская ул., д. 43  Индивидуальный проект
Профсоюзная ул., д. 21А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 25А  82,68
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