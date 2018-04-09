Банк решений для «умного города» планируется запустить до конца апреля

"Мы до конца апреля планируем запустить банк решений «умного города». Ведь в нашей стране и за рубежом огромное количество решений, которые делают городскую жизнь удобной. Также есть множество технологий, связанных с повышением энергоэффективности. Существующая инфраструктура в муниципалитетах страны загружена под завязку, так как у нас неэффективное управление инфраструктурой", — отметил Чибис.

Он добавил, что в будущем при распределении субсидий на городскую среду могут учитывать, насколько муниципальные и региональные власти используют решения из банка «умного города».