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Банк решений для «умного города» планируется запустить до конца апреля
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Банк решений для «умного города» планируется запустить до конца апреля 

РИА Недвижимость 49 минут назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Банк решений для «умного города» планируется запустить до конца апреля, сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
"Мы до конца апреля планируем запустить банк решений «умного города». Ведь в нашей стране и за рубежом огромное количество решений, которые делают городскую жизнь удобной. Также есть множество технологий, связанных с повышением энергоэффективности. Существующая инфраструктура в муниципалитетах страны загружена под завязку, так как у нас неэффективное управление инфраструктурой", — отметил Чибис.
Он добавил, что в будущем при распределении субсидий на городскую среду могут учитывать, насколько муниципальные и региональные власти используют решения из банка «умного города».
"Соответствующее предложение мы уже представили в правительство РФ", — сказал замминистра.
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