В Кузьминках прошел Пушкинский бал

В школе № 1208 района Кузьминки состоялся Пушкинский бал. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Костюмы и прически девушек, галантные манеры и этикет кавалеров, музыка, исполнение стихов и отрывков литературных произведений русских и зарубежных классиков — все это дополнилось рассказом ведущих о балах и их роли в жизни общества. Полонезы, вальсы, гавот и мазурка сменяли друг друга в течение всего бала», — говорится в материале.

По словам педагогов, волнение участников, богатое содержание, стильное ведение и мультимедийное оформление сделали Пушкинский бал в школе № 1208 незабываемым явлением. (вт)