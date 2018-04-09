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В Кузьминках прошел Пушкинский бал
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В Кузьминках прошел Пушкинский бал 

Управа района Кузьминки 47 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В школе № 1208 района Кузьминки состоялся Пушкинский бал. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Костюмы и прически девушек, галантные манеры и этикет кавалеров, музыка, исполнение стихов и отрывков литературных произведений русских и зарубежных классиков — все это дополнилось рассказом ведущих о балах и их роли в жизни общества. Полонезы, вальсы, гавот и мазурка сменяли друг друга в течение всего бала», — говорится в материале.
По словам педагогов, волнение участников, богатое содержание, стильное ведение и мультимедийное оформление сделали Пушкинский бал в школе № 1208 незабываемым явлением. (вт)
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