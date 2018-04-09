На улице Федора Полетаева поговорили о просторах Вселенной 

В библиотеке № 115 района Кузьминки состоялось интересное и познавательное мероприятие «Дорога к просторам Вселенной». Посетившие его ребята узнали, что покорять небесные и космические пространства человек начал задолго до первого полета в космос, ознакомились с биографией «отца» русского космизма Константином Циолковским, а также посетили виртуальную экскурсию на МКС.
Дети заворожено слушали лектора, задавали вопросы и делились собственными знаниями.
«Все вместе они прошли удивительную дорогу к просторам Вселенной», — уточняется на сайте учреждения. (вт)