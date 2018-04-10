Ещё
Фотолюбительница из Бибирева сняла редкую утку на Яузе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фотолюбительница из Бибирева сняла редкую утку на Яузе 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Занесенная в Красную книгу птица — утка вида шилохвость — оказалась на днях в фотообъективе жительницы Бибирева Анастасии Иванько. Девушка увидела странную птицу на берегу Яузы в одном из ближайших районов и выложила снимок в социальной сети.
В подписи к фото девушка отметила, что утка отличалась на фоне привычных обитателей водоемов очень необычным удлиненным хвостом.
— Шилохвость — нередкий гость в наших краях. Это птица перелетная. В межсезонье она делает у нас остановку, — рассказал специалист в области орнитологии, основатель Музея соколиной охоты в Северном Константин Соколов.
Кстати, шилохвость отличается удивительно красивой окраской. А название птица получила за длинные, похожие на шило, хвостовые перья. (ак)
Управа района Бибирево: последние новости
На Лескова оперативно подняли упавший дорожный знак На улице Плещеева залатали дорожные ямы Во дворе на Коненкова 9 апреля пройдет встреча жителей с участковым уполномоченным полиции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне326
Эрдоган раскритиковал Лаврова77
Меркель анонсировала встречу без России346
Путин рассказал о разработке уникального оружия207
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение