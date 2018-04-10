Фотолюбительница из Бибирева сняла редкую утку на Яузе

Занесенная в Красную книгу птица — утка вида шилохвость — оказалась на днях в фотообъективе жительницы Бибирева Анастасии Иванько. Девушка увидела странную птицу на берегу Яузы в одном из ближайших районов и выложила снимок в социальной сети.

В подписи к фото девушка отметила, что утка отличалась на фоне привычных обитателей водоемов очень необычным удлиненным хвостом.

— Шилохвость — нередкий гость в наших краях. Это птица перелетная. В межсезонье она делает у нас остановку, — рассказал специалист в области орнитологии, основатель Музея соколиной охоты в Северном Константин Соколов

Кстати, шилохвость отличается удивительно красивой окраской. А название птица получила за длинные, похожие на шило, хвостовые перья. (ак)