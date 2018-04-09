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Парк в ЮЗАО ждет масштабная реконструкция
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Парк в ЮЗАО ждет масштабная реконструкция 

Управа района Теплый Стан 49 минут назад
Фото: Управа района Теплый Стан
По просьбам жителей на территории парка оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей.
В этом месте появится футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол, место для занятий воркаутом и многое другое.
Достопримечательностью также станет амфитеатр в северо-западной части парка. Все желающие смогут посидеть на расположенных каскадами деревянных лавках и с возвышенности посмотреть на парк. Другая видовая зона появится у главного входа в юго-восточной части зоны отдыха. В парке обновят лавочки и урны, а все спортивные площадки и зоны отдыха свяжут аккуратными дорожками. Вдоль них установят уличные фонари с энергосберегающими светильниками. Кроме того, в пойме реки Битцы высадят деревья, кустарники, прибрежные и луговые цветы.
Ознакомиться с проектом ремонта парка можно в проекте «Активный гражданин». Там же можно проголосовать и оставить свои предложения о том, каким должен стать обновленный парк.
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