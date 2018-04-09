Бывший мэр Краснодара предложил ремонтировать дороги за счет штрафов за нарушение ПДД

По его мнению тот факт, что штрафы за нарушение правил дорожного движения пойдут на развитие дорожной инфраструктуры регионов благоприятно скажется на развитии улично-дорожной сети.

Законопроект был принят на заседании нижней палаты парламента.

В ближайшем будущем все штрафы, которые взимаются с автомобилистов и пешеходов будут напрямую идти в дорожные фонды субъектов.

Сейчас такие решения принимаются на усмотрение глав регионов. Деньги не всегда направляют в дорожные фонды.

Планируется, что поправки могут вступить в силу 1 января 2019 года, тогда штрафы за нарушение ПДД практически станут целевыми поступлениями. То есть их смогут расходовать только на ремонт и на строительство дорог.

По оценке Евланова, такая реформа позволит пополнить дорожный фонд Краснодарского края на несколько миллиардов рублей.

Для Краснодарского края хорошие дорогие — это еще и фактор, способствующий повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона, — цитирует Владимира Лазаревича пресс-служба депутата ГД.