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На улицах Тюмени появились новые автобусные остановки
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На улицах Тюмени появились новые автобусные остановки 

Уральский меридиан 47 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени появились новые остановки общественного транспорта.
Вновь обустроенной автобусной остановке в районе дома №18 по улице Самарцева, присвоили наименование «Детский сад №39», а остановки «Питомник» в обоих направлениях теперь называются «Экопарк Затюменский».
— Решения приняты в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени. Документ утвержден распоряжением администрации города, который утвержден распоряжением администрации города от 10 мая 2016 года №177рк, с изменениями и дополнениями от 27 марта 2017 года — сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
Использовано фото с сайта m-en.fishki.net.
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