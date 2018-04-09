На улицах Тюмени появились новые автобусные остановки

Тюмени появились новые остановки общественного транспорта.

Вновь обустроенной автобусной остановке в районе дома №18 по улице Самарцева, присвоили наименование «Детский сад №39», а остановки «Питомник» в обоих направлениях теперь называются «Экопарк Затюменский».

— Решения приняты в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени. Документ утвержден распоряжением администрации города, который утвержден распоряжением администрации города от 10 мая 2016 года №177рк, с изменениями и дополнениями от 27 марта 2017 года — сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Использовано фото с сайта m-en.fishki.net.