Более 500 школьников посетят обсерваторию РАН в КЧР

"В рамках Дней открытых дверей, приуроченных ко Дню космонавтики, для учащихся школ республики и других гостей нашей обсерватории будут организованы бесплатные экскурсии, в ходе которых сотрудники САО расскажут о работе научного центра. В этом году ожидаем более 500 школьников", — сказала Филиппова.

По ее словам, в среднем в год обсерваторию посещают 15 тыс. туристов.

Крупнейший российский астрономический центр — Специальная астрофизическая обсерватория РАН — был образован 3 июня 1966 года. Он располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащен двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.