Возможность «пощупать» историю. Как стрельцы прославили Бирск на всю страну

Фестиваль исторической реконструкции «Река времени проводится в Бирске с 2015 года и уже успел войти в список лучших туристических событий страны. Руководитель военно-исторического клуба „Бирские стрельцы“ Руслан Хамидуллин рассказал, как создавался клуб, фестиваль и почему они воссоздают облик и быт именно стрельцов.

Традиции важно сохранять

Алексей Шушпанов, „АиФ-Башкортостан“: Руслан Рашитович, когда и как появилась идея организации клуба? Сколько у него членов?

Руслан Хамидуллин: Клуб Бирского филиала Башгосуниверситета мы создали в конце 2015 года при поддержке руководства вуза. И сегодня в нём насчитывается более 20 активных участников. Это преподаватели и студенты нашего вуза, учителя и школьники, горожане. Клуб объединил тех, кому небезразлична история своего города, края, страны, кто понимает, насколько важно сохранить традиции и обычаи. Наше объединение для тех, кого интересуют военная история, быт наших предков, а также все аспекты многонациональной культуры города и края.

Задачи клуба: воссоздание облика и быта стрельцов и горожан Бирска конца XVII века, обучение членов клуба ремеслам той эпохи, самостоятельное производство обмундирования и снаряжения стрельцов и горожан.

— Почему стрельцы? Насколько мне известно, среди реконструкторов более популярны темы Отечественной войны 1812 года, средневековья, Великой Отечественной войны.

— Ровно 350 лет тому назад, в 1667 году, был основан Бирск как крепость по указу царя Алексея Михайловича. Пришедшие из Уфы стрельцы стали фактически первыми жителями, т.к. присланы были на вечное поселение. Это и стало отправной точкой создания нашего клуба — желание реконструировать облик первых бирян и бирянок. Тематика XVII века сейчас становится всё более популярной. Пробуждается интерес к этой эпохе — времена первых Романовых, когда Россия собственно становится государством, которое с успехом решает цивилизационные вызовы, берёт на вооружение самые современные технологии и практики, но при этом сохраняет собственную идентичность.

— Кстати, об основателях. В Бирске есть памятник — собирательный образ купца, первого жителя поселения. В Уфе нет даже этого. Идёт дискуссия, на мой взгляд, политизированная. Кого увековечивать — воеводу Нагого или же того, кто послал его ставить крепость — царя Ивана Грозного . Есть те, кто считает спор бесполезным. Ведь здесь якобы был древний город Башкорт. А у вас какое мнение?

— Любой памятник привлекает к себе внимание жителей и гостей. Он не только должен быть произведением искусства, но и содержать информацию. Да, у нас есть памятник купцу, на котором хотели написать, что купец — основатель города. Но это же неправда, и надписи такой нет. Просто памятник собирательному образу. Хотите поставить памятник Ивану Грозному? Хорошо, но при этом напомните, сколько он пролил крови, что после началась Смута и т.д. Но я считаю, что вершителями истории были люди: крестьяне, дворяне, военные. Они и заслуживают памятники.

Восстанавливать по крупицам

— Как воссоздаёте облик стрельцов? Насколько мне известно, нет полных источников о том, как они обмундировались, об их амуниции, тактике.

— Да, мы не много знаем о событиях тех времен. Многие бытовые и культурные аспекты утрачены. Поэтому и приходится их восстанавливать по крупицам. Нет особых проблем по восстановлению военной амуниции, т.к. она сохранилась в музеях и подробно описана. Но горячие споры идут среди реконструкторов именно по одежде: фасону, покрою, материалам, цветам, фурнитуре. Проводится скрупулёзный анализ письменных и вещественных артефактов и совместно вырабатывается какое-то общее решение. Это в качестве примера. А ещё ведь питание, жилье, фольклор, обычаи и т.д.

— Какие обычаи тех лет наиболее интересны или покажутся странными для современного человека?

— Да все! Покажется странным, но при огромной внутренней свободе тех времен жизнь была крайне заорганизована. Почитайте тот же „Домострой“ про положение жен и детей. Современному человеку это покажется диким, варварским. А ещё и религиозные ограничения… Но люди всегда остаются людьми: влюбляются, смеются, ненавидят, мстят и продолжают жить ради себя, семьи, детей.

— Вы третий год проводите фестиваль „Река времени“. Как пришли к этой идее? Почему решили не ограничиваться одной исторической эпохой?

— В республике проводили крупные фестивали по одной эпохе, по Второй мировой войне, например, в Первушино. С техникой (была даже реплика немецкого танка „Тигр“) и авиацией. Из этого понятно, что фестиваль — это огромный труд многих заинтересованных людей. И вот, в 2015 году именно в Бирске собрались представители всех клубов Башкирии , в том числе и только созданные „Бирские стрельцы“, и решили провести именно мультифест. Это позволяет показать жителям как бы исторический срез, погрузиться в разные эпохи, прочувствовать их и сравнить. Идею поддержало руководство Бирского филиала, а затем и головной вуз.

— На какие средства проводите его? Насколько мне известно, вам удалось получить грант…

— Одна из особенностей фестиваля в том, что он студенческий. Над получением грантов мы ещё только работаем. Основные финансовые ресурсы уходят на транспортные расходы, так как Россия большая страна, и, чтобы приехать к нам на фестиваль, реконструкторы и гости должны проехать сотни, а то и тысячи километров.

— А как вы их размещаете?

— Особенность фестиваля — воссоздание полевого быта тех эпох. То есть реконструкторы разбивают лагеря, ставят палатки, готовят пищу, обустраиваются и живут, стараясь прочувствовать то время.

Национальное событие

— Как вам удалось добиться того, что фестиваль стал известен по всей стране и вошёл в электронный сборник „Пора путешествовать по России“?

— В конце 2017 года Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму предложил участвовать в проекте „Национальная премия Russia Event Awards в области событийного туризма“. „Река времени“ занимает третье место в полуфинале REA в Казани . В финале конкурса в Липецке она попала в топ-5 в номинации „Лучшее туристическое событие исторической направленности“. Именно этот успех привлек внимание к нашему фестивалю.

В этом году он признан Национальным событием в области событийного туризма (Топ-200) и вошёл в Национальный календарь событий России 2018 года! И последние новости — мы вошли в сборник „Пора путешествовать по России-2018“, где отобраны 100 наиболее интересных событий для туристов по всей стране.

— Насколько дорогое это удовольствие — быть реконструктором?

— Как сказать. Всё имеет свою цену. Можно просто заказать всю одежду, обувь, амуницию у мастеров. Это будет очень дорого, поскольку штучная, ручная работа и неинтересно. А вот если делать своими руками, пусть сначала коряво, но сам — это и познавательно, и увлекательно, и гораздо дешевле. Любое хобби стоит денег — возьмите хоть рыбалку, хоть альпинизм или горные лыжи.

— Не мешает ли хобби работе?

— Я преподаватель вуза, историк. Для меня это возможность пощупать „бумажную“ историю, попробовать её на вкус. Кстати, в буквальном смысле — мы реконструируем и кухню того времени. Для других это возможность отдохнуть от гаджетов и суеты, вернуться на короткое время к истокам, пообщаться с друзьями, которые с тобой на одной волне. Хобби, если оно настоящее, не может мешать работе.

— Будет ли проводиться фестиваль в этом году? В чём его изюминка?

Волгограда, Челябинска, Миасса, Чебоксар, Троицка, — В этом году состоится уже третий фестиваль „Река времени“. Он станет всероссийским и пройдёт 2-3 июня, но для зрителей будет открытым. Нашими гостями станут реконструкторы из Москвы , Ростова, Пензы Саранска , Кирова, Самары Тольятти и других. Заявки поступают постоянно. Нам активно помогают ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин и директор Бирского филиала Салават Усманов. Планируется две зоны: студенческих площадок башкирских вузов, посвященных культуре прошлых эпох, и реконструкторская под руководством клубов РБ: „Бирские стрельцы“, „Рейд“, „Медвежий двор“ и др.

Традиционной основой фестиваля является воссоздание полевого быта разных эпох. Планируем разбить лагеря раннего средневековья, стрельцов со служилыми людьми, казаков и „вольных людей“ XVII века, русских солдат и французов времен Отечественной войны 1812 г., а также РККА и вермахта 1943 г.

Надеемся, что праздник понравится жителям и гостям республики. Добро пожаловать!