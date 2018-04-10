Директора Вятской филармонии оштрафовали за торговлю в здании

По итогам прокурорской проверки стало известно, что между руководством филармонии, предпринимателями и юридическими лицами были заключены 7 договоров, согласно которым, учреждение культуры предоставляло свои помещения в аренду для экспонирования коммерческих выставок. По мнению руководства учреждения, указанные сделки соответствовали уставной деятельности и не требовали согласования с собственником имущества, передает областная прокуратура

Отметим, что согласно действующему законодательству, филармония имеет право сдавать свои площади в субаренду для проведения культурных мероприятий-выставок. Однако в случае, если помещения сдаются для иных целей, руководство культурного учреждения должно согласовать свои действия с собственником филармонии, которым является областное правительство.

«Вместе с тем, договоры, заключаемые с хозяйствующими субъектами, имели признаки притворных сделок, поскольку не соответствовали уставной деятельности учреждения культуры и представляли собой договоры аренды помещений для осуществления мероприятий коммерческого характера (продажа одежды, обуви и иные) и требовали соответствующего согласования с собственником имущества», — говорится в сообщении.

В отношении директора Вятской филармонии и юридического лица было возбуждено 9 уголовных производств об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов. К дисциплинарной ответственности также привлечен юристконсульт учреждения культуры.

Отметим, что в 2017 году прокуратурой района в деятельности КОГАУК «Вятская филармония» выявлялись аналогичные нарушения закона, однако меры по их недопущению должностными лицами учреждения не приняты.

Фото: официальный сайт Вятской филармонии