Ростовские онкологи проведут бесплатный прием в Волгодонске

Специалисты Ростовского научно-исследовательского онкологического института проведут бесплатный прием в Волгодонске 14 апреля.

Как сообщает пресс-служба донского минздрава , консультативный прием пройдет в городской поликлинике №1.

В нем примут участие восемь врачей-специалистов: онкоуролог, онкогинеколог, онкомаммолог, онкодерматолог, нейроонколог (нейрохирург), торакальный хирург, абдоминальный онколог, специалист опухолей головы и шеи.

Жители Волгодонска, желающие получить консультации ростовских онкологов, должны взять с собой паспорта и имеющуюся медицинскую документацию.

Записаться на бесплатный прием можно по телефонам: 8 (8639) 22-42-21 и 8 (8639) 26-56-55.