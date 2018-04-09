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Ростовские онкологи проведут бесплатный прием в Волгодонске
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Ростовские онкологи проведут бесплатный прием в Волгодонске 

АиФ Ростов 52 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Специалисты Ростовского научно-исследовательского онкологического института проведут бесплатный прием в Волгодонске 14 апреля.
Как сообщает пресс-служба донского минздрава, консультативный прием пройдет в городской поликлинике №1.
В нем примут участие восемь врачей-специалистов: онкоуролог, онкогинеколог, онкомаммолог, онкодерматолог, нейроонколог (нейрохирург), торакальный хирург, абдоминальный онколог, специалист опухолей головы и шеи.
Жители Волгодонска, желающие получить консультации ростовских онкологов, должны взять с собой паспорта и имеющуюся медицинскую документацию.
Записаться на бесплатный прием можно по телефонам: 8 (8639) 22-42-21 и 8 (8639) 26-56-55.
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