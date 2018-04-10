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Об удивительном мире птиц рассказали детям в библиотеке на Дмитровке
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Об удивительном мире птиц рассказали детям в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Познавательное занятие, приуроченное к Международному дню птиц, прошло 10 апреля в детской библиотеке № 29, которая находится на Дмитровском шоссе. Сотрудники учреждения культуры рассказали детям о мире пернатых, а затем провели мастер-класс. Об этом сообщил заведующий библиотекой Александр Федоров.
— На занятии дети не только узнали о жизни больших и маленьких птиц, но и научились распознавать их по голосам, — поделился Федоров.
Напомним, детская библиотека № 29 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)
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