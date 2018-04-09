Кубанские казаки охраняют свыше 1800 социальных объектов края

По словам Вениамина Кондратьева, казачьи патрули стали неотъемлемой частью жизни края.

«Меняется состав дружин, казачество стало зарабатывать, обновляться, сюда идет молодежь. Это колорит Кубани, но это и гарантия безопасности наших жителей и гостей», — заявил глава региона.

По словам вице-губернатора Николая Долуды, казаками ККВ в настоящее время охраняется 1805 объектов, в том числе 942 школы, 693 детских сада, 170 спортивных, культурных и других объектов. Охранниками работают 1847 казаков. В 31 муниципалитете, в 12 городах и районах 100 процентов соцобъектов охраняются казаками, в 19 районах этот показатель приближается к этому показателю.

Кроме того, казаки активно участвуют в обеспечении общественного правопорядка. На постоянной основе к охране привлечены 1652 казака. Более пяти тысяч дружинников обеспечивают правопорядок массовых мероприятий на добровольной основе. С помощью казаков в прошлом году выявлено и пресечено свыше 80 тысяч административных правонарушений и более 700 преступлений, сообщают в пресс-службе администрации края.