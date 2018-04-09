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Кубанские казаки охраняют свыше 1800 социальных объектов края
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Кубанские казаки охраняют свыше 1800 социальных объектов края 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
По словам Вениамина Кондратьева, казачьи патрули стали неотъемлемой частью жизни края.
«Меняется состав дружин, казачество стало зарабатывать, обновляться, сюда идет молодежь. Это колорит Кубани, но это и гарантия безопасности наших жителей и гостей», — заявил глава региона.
По словам вице-губернатора Николая Долуды, казаками ККВ в настоящее время охраняется 1805 объектов, в том числе 942 школы, 693 детских сада, 170 спортивных, культурных и других объектов. Охранниками работают 1847 казаков. В 31 муниципалитете, в 12 городах и районах 100 процентов соцобъектов охраняются казаками, в 19 районах этот показатель приближается к этому показателю.
Кроме того, казаки активно участвуют в обеспечении общественного правопорядка. На постоянной основе к охране привлечены 1652 казака. Более пяти тысяч дружинников обеспечивают правопорядок массовых мероприятий на добровольной основе. С помощью казаков в прошлом году выявлено и пресечено свыше 80 тысяч административных правонарушений и более 700 преступлений, сообщают в пресс-службе администрации края.
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