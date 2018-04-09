Московские школьники хотят провести выпускной‑2018 под песни Feduk и Ольги Бузовой

Столичные выпускники выбрали артистов, которые споют для них на «Московском выпускном — 2018» в парке Горького, лидерами голосования стали Feduk, Мот, Ольга Бузова, группа «Пицца» и Полина Гагарина , сообщается на сайте проекта «Активный гражданин».

«На первом месте с 15,28% голосов — исполнитель хита «Розовое вино» — Feduk. Вторую строчку рейтинга, как и в прошлом году, занял еще один рэпер — Мот. За него проголосовали 9,82% выпускников», — говорится в сообщении.

Под песни Ольги Бузовой, которая разместилась на третьей строчке, захотели попрощаться со школьными годами 9,08% участников голосования. Группа «Пицца» с 8,22% голосов разместилась на четвертом месте школьного рейтинга. Такие же результаты у ребят были в голосовании прошлого года.

Затруднились выбрать артиста для концерта 1,13% участников голосования.

Также выпускники проголосовали за ведущего выпускного. По мнению большинства участников (27,88%), им должен стать популярный певец или певица. 23,06% посчитали, что выпускной должен вести юморист, участник stand-up-шоу. 16,53% предпочли бы видеть на сцене известного актера театра и кино.

«Помимо выступления хедлайнеров, для выпускников будет подготовлена насыщенная концертная и развлекательная программа. Чем ее наполнить, также решили участники голосования. Большинство выпускников (21,94%) посчитали, что в концертную программу вечера необходимо включить выступления других поп-музыкантов. На втором по популярности месте — ответ «выступление рэп-исполнителей»: за него высказалось 18,27%», — уточняется в сообщении.

Выбрали выпускники и удобное время начала выпускного. 45,79% участников посчитали, что старт праздничным мероприятиям необходимо дать в 21:00. 40,18% проголосовали за то, чтобы выпускной в парке Горького начинался в 20:00. Свои варианты предложили 5,76% участников. Среди самых популярных идей — перенести праздник на 22:00 или 23:00. Затруднились с ответом 3,22%, еще 5,04% передали решение этого вопроса организаторам.

Всего в голосовании в «Активном гражданине» приняли участие ученики 607 школ.