Практичный изобретатель с творческим подходом

Ученик 9-го класса гимназии № 1507 Илья Теплов разработал специальный лак для клавиатуры. Покрытие защитит человека от микробов и грязи, так что практическая польза изобретения очевидна.

Лаборатория Технологического центра коллективного пользования технопарка «Слава» — творческое пространство, где компьютеры «соседствуют» с пробирками и электронными микроскопами.

Здесь на протяжении двух месяцев над своим уникальным проектом и работал Илья Теплов. Аналогов антибактериального лака для клавиатуры в мире пока не существует.

— Когда я был совсем маленьким, мне хотелось изобрести что-то свое, — рассказывает Илья. — На это меня вдохновил в том числе фильм по серии комиксов «Железный человек». Ведь главный герой Тони Старк — тоже изобретатель. И я хотел стать таким же, как он.

Идея специального лака родилась, как признается Илья, от природной брезгливости.

И он захотел решить эту проблему не только для себя, но и для других людей. На это ушло два месяца кропотливой работы под руководством сотрудников Центра коллективного пользования. Илья трудился по несколько часов в день после школы. Но результат того стоил.

— За основу был взят обычный лак для ногтей и препарат с наночастицами серебра, обладающими антимикробными свойствами, — объясняет Илья. — Мы экспериментировали с их совместимостью и получили положительный результат. В ходе опытов выяснилось, что вещество с 10-процентным содержанием препарата подавляет микробы наиболее эффективно.

Покрытие не требует постоянного нанесения и может продержаться на клавиатуре до девяти месяцев, не теряя свойств.

Снять покрытие с поверхности тоже не составит никакого труда. Для этого достаточно иметь при себе хорошо знакомую жидкость для снятия лака.

Проект школьника может быть успешно коммерциализирован. Даже сейчас, в условиях лабораторного производства, стоимость «защиты» для одной клавиатуры составляет всего 12 рублей.

Правда, чтобы выпускать лак в промышленных масштабах, предстоит проделать еще большую работу.

Защищал свой проект Илья на VII Московском городском конкурсе социально значимых экологических проектов школьников. Выступление было настолько убедительным, что он сумел обойти соперников и победить.

— Научный проект я представлял впервые в жизни, — вспоминает юный ученый. — В зале было много участников, экспертов, зрителей. Волнения добавляло еще и то, что меня слушали потенциальные конкуренты. Но мне удалось успокоиться, собрать нервы в кулак и рассказать о своем проекте. Тем более для меня это не первый опыт выступления перед публикой.

Илья — разносторонняя личность, занимался в музыкальной школе по классу фортепиано и гитары и даже становился победителем международных конкурсов. Возможно, поэтому в Илье тесно сплелись наука и творчество.

Юный ученый не сидит без дела и, к слову, уже планирует новый проект, работа над которым начнется в ближайшее время. Правда, подробностей пока не разглашает — коммерческая тайна.

— Я советую всем своим сверстникам не бояться пробовать себя в новых сферах. Мы сейчас в таком возрасте, когда у нас есть возможность проявить себя, — говорит Илья. — Лучше попробовать и понять, твое ли это, чем отказаться и жалеть об этом всю жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Чмутин, наставник Ильи Теплова, руководитель центра коллективного пользования технопарка «Слава»:

— Илья очень усидчивый, детально вникает в то, чем занимается. А еще он — дипломатичный и ответственный. Если ему поручишь какое-то задание, то можешь быть уверенным — он это сделает. Все эти качества необходимы каждому, кто хочет стать ученым.