Бывший президент России пошутил в духе бывшего президента России

Александром Хлопониным. Как передает ТАСС, перед началом совещания произошла небольшая заминка: вице-премьер Дмитрий Рогозин сначала направился к части стола, расположенной справа от кресла премьера, однако оказалось, что там места для него не предусмотрено. В итоге Рогозину пришлось сесть на другой стороне, между Аркадием Дворковичем

Медведев, наблюдая за происходящим, пошутил: «Забыли, кто где размещается? Ротация произошла?»

Шутка премьер-министра напомнила пользователям сети фразу первого президента России Бориса Ельцина «Не так сели». Она была произнесена Ельциным 5 мая 1999 года на заседании оргкомитета по встрече третьего тысячелетия. Глава государства обратил внимание на неправильную рассадку подчиненных и пересадил тогдашнего первого вице-премьера и главу МВД Сергея Степашина к председателю правительства Евгению Примакову . Спустя неделю Примаков был отправлен в отставку, а Степашин стал его преемником на посту премьера.

«Коммерсантъ» писал, что у Примакова после того заседания с участием Ельцина обострился радикулит, и весь следующий день он «отсиживался на своей загородной даче».

Дмитрий Медведев занимал высший государственный пост с мая 2008-го по май 2012-го. После своего президентского срока он возглавил правительство. Срок его полномочий в качестве премьера истекает в мае этого года.