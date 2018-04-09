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Бывший президент России пошутил в духе бывшего президента России
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Бывший президент России пошутил в духе бывшего президента России 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами, сообщается на сайте кабмина.
Как передает ТАСС, перед началом совещания произошла небольшая заминка: вице-премьер Дмитрий Рогозин сначала направился к части стола, расположенной справа от кресла премьера, однако оказалось, что там места для него не предусмотрено. В итоге Рогозину пришлось сесть на другой стороне, между Аркадием Дворковичем и Александром Хлопониным.
Медведев, наблюдая за происходящим, пошутил: «Забыли, кто где размещается? Ротация произошла?»
Шутка премьер-министра напомнила пользователям сети фразу первого президента России Бориса Ельцина «Не так сели». Она была произнесена Ельциным 5 мая 1999 года на заседании оргкомитета по встрече третьего тысячелетия. Глава государства обратил внимание на неправильную рассадку подчиненных и пересадил тогдашнего первого вице-премьера и главу МВД Сергея Степашина к председателю правительства Евгению Примакову. Спустя неделю Примаков был отправлен в отставку, а Степашин стал его преемником на посту премьера.
«Коммерсантъ» писал, что у Примакова после того заседания с участием Ельцина обострился радикулит, и весь следующий день он «отсиживался на своей загородной даче».
Дмитрий Медведев занимал высший государственный пост с мая 2008-го по май 2012-го. После своего президентского срока он возглавил правительство. Срок его полномочий в качестве премьера истекает в мае этого года.
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