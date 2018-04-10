Участие в Ялтинском экономическом форуме подтвердили более 300 иностранцев

"У нас уже более 300 гостей из различных стран мира подтвердили свое участие в предстоящем форуме. В их числе европейские политики, депутаты, бизнесмены. Процесс подтверждения продолжается", — сказал Мурадов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что на некоторых потенциальных гостей ЯМЭФ оказывается давление, чтобы они отменили свой визит на полуостров.

"Давление исходит от стран Евросоюза и дипломатов из Украины , которые делают все, что могут. Могу с точностью абсолютной сказать, что в этом году Ялтинский международный экономический форум, несмотря на давление извне, будет еще более масштабным, звучным, резонансным и эффективным, чем в прошлые годы", — подчеркнул Мурадов.