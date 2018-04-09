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В UC Rusal описали происходящее положение дел в компании фразой «у нас все непросто»
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В UC Rusal описали происходящее положение дел в компании фразой «у нас все непросто» 

Ведомости 32 минуты назад
Фото: Ведомости
В компании UC Rusal, попавшей под новые санкции США, прокомментировали ситуацию в компании. «У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте», — говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.
В этом же сообщении отмечается, что менеджмент работает над минимизацией возможных рисков: «Сложно, но мы прорвемся».
В пятницу минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний. Среди них была и UC Rusal. По итогам торгов понедельника на Гонконгской бирже акции UC Rusal упали на 50,43% до 2,30 гонконгского доллара. На Московской бирже к 15.53 мск акции UC Rusal подешевели на 26,2% до 20,88 руб. за бумагу. Санкции против компании могут привести к техническому дефолту, говорится в сообщении UC Rusal для инвесторов.
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