«Русал» назвал непростой ситуацию в компании после введения санкций США

«У нас все не просто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», — говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.