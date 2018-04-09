«Русал» назвал непростой ситуацию в компании после введения санкций США 

Алюминиевая компания «Русал» Олега Дерипаски, против которой США ввели санкции, описала текущую ситуацию в компании фразой «у нас все непросто».
«У нас все не просто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», — говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.
6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских бизнесменов и компаний. Под ограничения попали 24 физлица и 14 юрлиц. В том числе ряд компаний Олега Дерипаски и он лично.