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«Русал» назвал непростой ситуацию в компании после введения санкций США
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«Русал» назвал непростой ситуацию в компании после введения санкций США 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Ведомости
Алюминиевая компания «Русал» Олега Дерипаски, против которой США ввели санкции, описала текущую ситуацию в компании фразой «у нас все непросто».
«У нас все не просто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», — говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.
6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских бизнесменов и компаний. Под ограничения попали 24 физлица и 14 юрлиц. В том числе ряд компаний Олега Дерипаски и он лично.
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 Ещё 5 источников 
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