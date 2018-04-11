УК в Егорьевске починила дом после предписания Госжилинспекции

Управляющая компания из подмосковного Егорьевска завершила затянувшийся ремонт жилого дома по предписанию жилищных инспекторов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

«Управляющая компания «Егорьевская РСО» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании дома №1 в 1-м микрорайоне Егорьевска», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

Проверка проводилась по жалобе жителей. Инспекторы зафиксировали разрушенное напольное покрытие и неплотно закрывающиеся окна на лестничных клетках. Кроме того, с нарушениями содержался и подвал. Здесь была повреждена канализационная труба, и повсюду валялся строительный мусор.

«В отношении «Егорьевской РСО» был составлен и направлен в мировой суд протокол о неисполнении лицензионных требований. Инспекторы предписали устранить все нарушения за месяц. По истечении этого срока мы убедились, что требования Госжилинспекции исполнены в полном объеме», — заключил Соков.