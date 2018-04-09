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Госжилинспекция завершила проверки администраций двух поселений в Раменском районе
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Госжилинспекция завершила проверки администраций двух поселений в Раменском районе 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Подмосковья завершила проверки администраций двух городских поселений в Раменском районе Московской области — Быково и Удельная, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Госжилинспекция Московской области завершила плановые проверки соблюдения жилищного законодательства администрациями двух городских поселений Раменского района — Быково и Удельная, по результатам проверок выданы 12 предписаний на устранение 18 нарушений», — сообщил руководитель ведомства Вадим Соков.
Властям Быково предстоит устранить 11 нарушений. Администрации необходимо принять и реализовать план проведения проверок муниципального жилищного контроля в 2018 году, провести открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления семью многоквартирными домами и оценить критерии очередности проведения капитального ремонта еще в одном доме.
Согласно предписаниям Госжилинспекции, муниципалитет должен укомплектовать комиссии по признанию аварийности жилья и по жилищным вопросам в соответствии с требованиями закона, обеспечить возможность оснащения муниципальных квартир приборами учета.
Администрация Удельной также должна организовать работу органа муниципального жилищного контроля в 2018 году, внести изменения в состав комиссии по признанию аварийности жилья, устранить нарушения в организации капитальных ремонтов. Кроме того, здесь муниципалитету необходимо обеспечить созыв общих собраний собственников по вопросу избрания советов многоквартирных домов. Инспекторы также предписали разработать и принять муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и устранить нарушения в ведении документооборота.
«Большинство наших предписаний должны быть исполнены в течение ближайших шести месяцев. До конца 2018 года Госжилинспекция проведет проверки еще 30 муниципальных администраций на предмет соблюдения жилищного законодательства», — сообщил Соков.
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