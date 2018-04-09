Шпионы, вот ваш гаджет! Новый конкурс Игромании

Кто в юные годы не мечтал стать Джеймсом Бондом ? Пожалуй, лишь тот, кто всерьёз планировал карьеру Доктора Зло. Что может быть прекраснее, чем расхаживать в дорогих костюмах, потягивать мартини (смешивать, но не взбалтывать), открыто бросать вызов негодяям, а из опасных ситуаций выпутываться с помощью арсенала фантастических гаджетов? Если британские спецслужбы ещё со времён Яна Флеминга не покоятся под толщей резюме потенциальных агентов 007, то лишь потому, что не все поверили в то, что такие устройства могут быть реальными.

Однако время идёт, прогресс не стоит на месте, стреляющие запонки и часы со встроенной лебёдкой уже не выглядят совсем уж фантастично. Взять хотя бы ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin: с пером, с сенсорным экраном, с роскошной геймерской начинкой и системой защиты личных данных! Чем не идеальный шпионский гаджет для Джеймса Бонда?

И знаете, что? Не нужны вам никакие британские спецслужбы. Это роскошный ультрабук может стать вашим прямо сейчас! Ну ладно, не прямо сейчас, вначале всё же надо доказать, что суперагент из вас выйдет что надо. Ведь бондов много, а Acer Nitro 5 Spin один!

Если вы спросонья и с закрытыми глазами можете отличить Hitman от Splinter Cell и объяснить, чем герой Deus Ex уступает оперативникам из Metal Gear Solid, вы без труда справитесь с нашими заданиями и наберёте 14 баллов. Единственное, что требуется — успеть до 23 апреля. Именно тогда мы отберём кандидатов на звание лучшего агента и разыграем между ними ультрабук, которому любой Джеймс Бонд позавидует!

Задания в конкурсе будут открываться каждые два дня. А окончательный результат вы узнаете не позднее 25 апреля. Так что поспешите, всемирное зло не будет вечно ждать своего агента 007!

Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin