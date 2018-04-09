Ещё
Шпионы, вот ваш гаджет! Новый конкурс Игромании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шпионы, вот ваш гаджет! Новый конкурс Игромании 

Игромания.ру 59 минут назад
Фото: Игромания.ру
Кто в юные годы не мечтал стать Джеймсом Бондом? Пожалуй, лишь тот, кто всерьёз планировал карьеру Доктора Зло. Что может быть прекраснее, чем расхаживать в дорогих костюмах, потягивать мартини (смешивать, но не взбалтывать), открыто бросать вызов негодяям, а из опасных ситуаций выпутываться с помощью арсенала фантастических гаджетов? Если британские спецслужбы ещё со времён Яна Флеминга не покоятся под толщей резюме потенциальных агентов 007, то лишь потому, что не все поверили в то, что такие устройства могут быть реальными.
Однако время идёт, прогресс не стоит на месте, стреляющие запонки и часы со встроенной лебёдкой уже не выглядят совсем уж фантастично. Взять хотя бы ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin: с пером, с сенсорным экраном, с роскошной геймерской начинкой и системой защиты личных данных! Чем не идеальный шпионский гаджет для Джеймса Бонда?
И знаете, что? Не нужны вам никакие британские спецслужбы. Это роскошный ультрабук может стать вашим прямо сейчас! Ну ладно, не прямо сейчас, вначале всё же надо доказать, что суперагент из вас выйдет что надо. Ведь бондов много, а Acer Nitro 5 Spin один!
Если вы спросонья и с закрытыми глазами можете отличить Hitman от Splinter Cell и объяснить, чем герой Deus Ex уступает оперативникам из Metal Gear Solid, вы без труда справитесь с нашими заданиями и наберёте 14 баллов. Единственное, что требуется — успеть до 23 апреля. Именно тогда мы отберём кандидатов на звание лучшего агента и разыграем между ними ультрабук, которому любой Джеймс Бонд позавидует!
Задания в конкурсе будут открываться каждые два дня. А окончательный результат вы узнаете не позднее 25 апреля. Так что поспешите, всемирное зло не будет вечно ждать своего агента 007!
Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin
Игромания.ру: последние новости
Bitmain анонсировала ASIC Antminer E3 для майнинга Ethereum HyperX представила игровую мышь Pulsefire Surge RGB Быть или не быть: редакция IGN получила посылку с драконьим яйцом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России381
Курс доллара преодолел новый рубеж234
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй81
Царев назвал следующего президента Украины96
Санкции обрушили российский рынок599
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом
Политика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение