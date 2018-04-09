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Эксперт прогнозирует рост разрыва между уровнем финтехнологий и грамотностью потребителей
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Эксперт прогнозирует рост разрыва между уровнем финтехнологий и грамотностью потребителей 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Финансовая грамотность населения будет всегда отставать от развития финансовых технологий, причем со временем разрыв между ними будет увеличиваться. Этот процесс будет происходить не только в России, но и во всем мире, уверен заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ростислав Кокорев.
По его словам, уже сейчас очевидно, что бум финтеха и лавинообразное появление новых финансовых продуктов и технологий сопровождаются постоянным увеличением разрыва между средним уровнем грамотности потребителя и сложностью финансовых рынков.
"Я с опасением отношусь к цифровизации нашей жизни. По крайней мере с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг. К финтеху, к тому, что будут появляться новые продукты, новые технологии. Разрыв между уровнем технологий и грамотности потребителя растет и будет расти и у нас, и во всем мире. Здесь очень сложно будет угнаться", — отметил Кокорев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
Эксперт пояснил, что постоянно появляющиеся сегодня новые и непонятные большинству граждан финансовые продукты в силу их активной рекламы быстро привлекают внимание потенциальных потребителей, которые в свою очередь редко задумываются о юридических аспектах предлагаемых им сделок и защите своих интересов в случае их нарушения. «Непонятно, как я заключаю договор, и я ли его заключаю. Непонятно, как изменяется и расторгается договор или как подтверждается его исполнение. И что нести в суд, если все было в электронном виде», — пояснил Кокорев.
Низкий уровень финансовой грамотности и недоверие к финансовым институтам характерны для большинства населения, констатировал эксперт. При этом нежелание потребителей разбираться в предоставляемой информации может приводить к нарушению их интересов.
Он подчеркнул, что любой договор или приложение к нему в бумажном или электронном виде нужно читать и сознавать последствия их подписания. Иначе будет расти число споров между клиентами и добросовестными компаниями, которые не всегда могут составить документы таким образом, чтобы они были понятны клиентам с учетом реального уровня их подготовленности. «В цифровом мире будут появляться и уже появляются те проблемы, которых в мире бумажных договоров еще не было», — резюмировал Кокорев.
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