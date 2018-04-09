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Научись спасать жизнь! Первыми станут, пожарные, спасатели и добровольцы
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Научись спасать жизнь! Первыми станут, пожарные, спасатели и добровольцы 

ИА Север-Пресс 59 минут назад
На Ямале стартует проект «Научись спасать жизнь!». Базовыми учреждениями подготовки инструкторов по обучению первой помощи и психологической поддержке стали Учебный центр противопожарной службы ЯНАО в Надыме и Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде.
Всего в этом году планируют обучить 60 человек, при этом первыми из них станут пожарные и спасатели. Об этом сообщил первый заместитель директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин.
Также среди слушателей центра — добровольцы ямальского отделения Всероссийского поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас преподаватели профильного центра проходят курсы повышения квалификации по подготовке инструкторов первой помощи и психологической поддержки.
«Этот проект должен стать массовым для того, чтобы как можно больше людей было обучено первичным мерам доврачебной помощи. Первая помощь часто необходима в тех ситуациях, когда другого шанса выжить у человека, попавшего в беду, просто нет. И в этом случае важно уметь спасти жизнь себе или пострадавшему», — прокомментировал Сергей Юдин.
Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!» инициирован Центром экстренной психологической помощи МЧС России в 2015 году. Основная его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим.
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