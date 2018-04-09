Научись спасать жизнь! Первыми станут, пожарные, спасатели и добровольцы

На Ямале стартует проект «Научись спасать жизнь!». Базовыми учреждениями подготовки инструкторов по обучению первой помощи и психологической поддержке стали Учебный центр противопожарной службы ЯНАО Надыме и Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде

Всего в этом году планируют обучить 60 человек, при этом первыми из них станут пожарные и спасатели. Об этом сообщил первый заместитель директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин.

Также среди слушателей центра — добровольцы ямальского отделения Всероссийского поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас преподаватели профильного центра проходят курсы повышения квалификации по подготовке инструкторов первой помощи и психологической поддержки.

«Этот проект должен стать массовым для того, чтобы как можно больше людей было обучено первичным мерам доврачебной помощи. Первая помощь часто необходима в тех ситуациях, когда другого шанса выжить у человека, попавшего в беду, просто нет. И в этом случае важно уметь спасти жизнь себе или пострадавшему», — прокомментировал Сергей Юдин