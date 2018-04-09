Добывая, развивай: Россия открывает недра Мадагаскара

"Последние визиты на высоком уровне между Россией и Мадагаскаром внешне больше похожи на протокольные. Однако в конце «нулевых» РФ объявила, что намерена возвращаться в Африку — на континенте представлен наш государственный, полугосударственный и частный бизнес. Отношения выстраивались и раньше, но не было системы — того, что подпирало бы конструкцию экономических взаимоотношений. Во времена СССР чувствовалась поддержка могучей державы — Союз воспринимался как могучая машина, которую очень сложно «подвинуть». Сейчас реалии изменились.

Сейчас в Африке по всем фронтам наступает Китай . Однако в Мадагаскаре огромное количество выпускников российских вузов на разных государственных позициях — они хорошо помнят времена тесной дружбы с СССР. То есть база для серьезных взаимоотношений есть, и неплохая. Особенно в горнорудной промышленности. Однако предпринимать действия к сближению с африканскими партнерами сейчас будет сложнее, чем раньше на фоне развернутой Западом кампании по дискредитации России. Однако это возможно — нужна лишь политическая воля с обеих сторон", — отмечает специалист.

Недавняя встреча замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной показывает, что Россия всерьез относится к перспективе сотрудничества с властями далекого острова у восточных берегов Африки. Невооруженным взглядом заметно, что Москва Антананариву пытаются построить прочную площадку для экономического взаимодействия — визиты российских чиновников в эту африканскую страну все учащаются. Наиболее заметными стали переговоры по линии МИД на высоком уровне — Москва отметила высокий потенциал инвестиционного и торгового партнерства с Мадагаскаром.

"Проблема африканских стран в повышенных рисках для инвесторов — неважно, из какой они страны, стопроцентных гарантий сохранения бизнеса и капитала не даст никто. Но на фоне всего континента Мадагаскар по уровню рисков не «зашкаливает», однако тех, кто направляется в эту страну, традиционно предупреждают о целом ряде потенциальных проблем. Отдельные районы не слишком благоприятны для визитов, периодически вспыхивают эпидемии и инциденты с туристами. Но в целом работать там вполне можно, в особенности по недропользованию.

Если российский бизнес начнет работу в этом регионе, придется учитывать специфику изменившегося менталитета. Почему-то в России считается, что развивать и вкладываться стоит лишь в сырьевую базу — горнорудную промышленность, газо— и нефтедобывающие отрасли. Однако на Мадагаскате есть много отраслей, которые можно и нужно развивать — от сферы услуг и туризма до сельского хозяйства. Перспективы для российских инвесторов немалые, нужно лишь найти взаимные «точки опоры», — отмечает эксперт.

Точки опоры

Президент Мадагаскара Радзаунаримампианина регулярно заявляет о необходимости привлечения в страну инвестиций, в том числе из России. В государстве максимально облегчена система регистрации зарубежных компаний — действует система «единого окна» и минимизировано количество требующихся разрешительных документов. Кроме того, на Мадагаскаре выстроили особую систему налогообложения, довольно выгодную для зарубежного бизнеса: введен единый налог на прибыль и отчисления в пользу работающего персонала, остальные сборы отсутствуют.

Министр горнодобывающей отрасли и нефти Мадагаскара Инг Вах Зафилахи отмечал: «У нас есть резервы боксита — 100 миллионов тонн. Есть железо — 600 миллионов тонн. Я говорю о доказанных, просчитанных месторождениях и только о горнорудной промышленности. Плюс к этому — золото, драгоценные камни, уран. Мадагаскар спешит улучшить инвестиционный климат».

"Хотелось бы верить, что контакты на высшем уровне между руководством России и Мадагаскара уже в ближнесрочной перспективе приведут к созданию точек опоры, с которыми бизнес РФ будет чувствовать себя увереннее в этой африканской стране. К сожалению, гарантировать что-то сложно — нынешняя ситуация в мире настолько нестабильна, что любой день может принести новые сюрпризы. Но стремиться к этому, безусловно, нужно.

Если у России появится политический вектор, направленный на юг Африки, это будет здорово не только в экономическом плане, но и в геополитическом. В 2013 году, впервые спустя 50 лет, российская эскадра боевых кораблей пришвартовалась в Дар-эс-Саламе, Танзания . Это было великое и очень красивое событие. Оно очень напрягло наших «западных партнеров», которые забегали как ошпаренные и поняли: расстановка сил в регионе может кардинально поменяться.

Если Россия зачнет заходить в Африку с экономическими, дипломатическими и политическими инициативами на долгосрочной перспективе, Африка даст серьезные дивиденды по всем этим аспектам. И в выигрыше останется не только российский бизнес", — заключает Александр Зданевич.