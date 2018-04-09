Добывая, развивай: Россия открывает недра Мадагаскара 

Предпринимаемые сегодня попытки экономического сближения России и Мадагаскара могут серьезно изменить отношения двух стран при наличии политической воли. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал российский африканист, специалист по Южной Африке Александр Зданевич.
"Последние визиты на высоком уровне между Россией и Мадагаскаром внешне больше похожи на протокольные. Однако в конце «нулевых» РФ объявила, что намерена возвращаться в Африку — на континенте представлен наш государственный, полугосударственный и частный бизнес. Отношения выстраивались и раньше, но не было системы — того, что подпирало бы конструкцию экономических взаимоотношений. Во времена СССР чувствовалась поддержка могучей державы — Союз воспринимался как могучая машина, которую очень сложно «подвинуть». Сейчас реалии изменились.
Сейчас в Африке по всем фронтам наступает Китай. Однако в Мадагаскаре огромное количество выпускников российских вузов на разных государственных позициях — они хорошо помнят времена тесной дружбы с СССР. То есть база для серьезных взаимоотношений есть, и неплохая. Особенно в горнорудной промышленности. Однако предпринимать действия к сближению с африканскими партнерами сейчас будет сложнее, чем раньше на фоне развернутой Западом кампании по дискредитации России. Однако это возможно — нужна лишь политическая воля с обеих сторон", — отмечает специалист.
Недавняя встреча замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной показывает, что Россия всерьез относится к перспективе сотрудничества с властями далекого острова у восточных берегов Африки. Невооруженным взглядом заметно, что Москва и Антананариву пытаются построить прочную площадку для экономического взаимодействия — визиты российских чиновников в эту африканскую страну все учащаются. Наиболее заметными стали переговоры по линии МИД на высоком уровне — Москва отметила высокий потенциал инвестиционного и торгового партнерства с Мадагаскаром.
"Проблема африканских стран в повышенных рисках для инвесторов — неважно, из какой они страны, стопроцентных гарантий сохранения бизнеса и капитала не даст никто. Но на фоне всего континента Мадагаскар по уровню рисков не «зашкаливает», однако тех, кто направляется в эту страну, традиционно предупреждают о целом ряде потенциальных проблем. Отдельные районы не слишком благоприятны для визитов, периодически вспыхивают эпидемии и инциденты с туристами. Но в целом работать там вполне можно, в особенности по недропользованию.
Если российский бизнес начнет работу в этом регионе, придется учитывать специфику изменившегося менталитета. Почему-то в России считается, что развивать и вкладываться стоит лишь в сырьевую базу — горнорудную промышленность, газо— и нефтедобывающие отрасли. Однако на Мадагаскате есть много отраслей, которые можно и нужно развивать — от сферы услуг и туризма до сельского хозяйства. Перспективы для российских инвесторов немалые, нужно лишь найти взаимные «точки опоры», — отмечает эксперт.
Точки опоры
Президент Мадагаскара Радзаунаримампианина регулярно заявляет о необходимости привлечения в страну инвестиций, в том числе из России. В государстве максимально облегчена система регистрации зарубежных компаний — действует система «единого окна» и минимизировано количество требующихся разрешительных документов. Кроме того, на Мадагаскаре выстроили особую систему налогообложения, довольно выгодную для зарубежного бизнеса: введен единый налог на прибыль и отчисления в пользу работающего персонала, остальные сборы отсутствуют.
Министр горнодобывающей отрасли и нефти Мадагаскара Инг Вах Зафилахи отмечал: «У нас есть резервы боксита — 100 миллионов тонн. Есть железо — 600 миллионов тонн. Я говорю о доказанных, просчитанных месторождениях и только о горнорудной промышленности. Плюс к этому — золото, драгоценные камни, уран. Мадагаскар спешит улучшить инвестиционный климат».
"Хотелось бы верить, что контакты на высшем уровне между руководством России и Мадагаскара уже в ближнесрочной перспективе приведут к созданию точек опоры, с которыми бизнес РФ будет чувствовать себя увереннее в этой африканской стране. К сожалению, гарантировать что-то сложно — нынешняя ситуация в мире настолько нестабильна, что любой день может принести новые сюрпризы. Но стремиться к этому, безусловно, нужно.
Если у России появится политический вектор, направленный на юг Африки, это будет здорово не только в экономическом плане, но и в геополитическом. В 2013 году, впервые спустя 50 лет, российская эскадра боевых кораблей пришвартовалась в Дар-эс-Саламе, Танзания. Это было великое и очень красивое событие. Оно очень напрягло наших «западных партнеров», которые забегали как ошпаренные и поняли: расстановка сил в регионе может кардинально поменяться.
Если Россия зачнет заходить в Африку с экономическими, дипломатическими и политическими инициативами на долгосрочной перспективе, Африка даст серьезные дивиденды по всем этим аспектам. И в выигрыше останется не только российский бизнес", — заключает Александр Зданевич.