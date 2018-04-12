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Временно недоступно пополнение парковочного счета и SMS-оплата столичных парковок
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Временно недоступно пополнение парковочного счета и SMS-оплата столичных парковок 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
SMS-оплата парковки и пополнение парковочного счета временно недоступны, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».
«В настоящий момент временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через SMS-сообщения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что абоненты всех мобильных операторов для оплаты парковки могут воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы» при достаточном балансе парковочного счета, паркоматами, личным кабинетом на сайте «Московского паркинга». О восстановлении возможности SMS-оплаты и пополнения парковочного счета будет сообщено дополнительно.
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