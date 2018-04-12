Временно недоступно пополнение парковочного счета и SMS-оплата столичных парковок

SMS-оплата парковки и пополнение парковочного счета временно недоступны, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

«В настоящий момент временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через SMS-сообщения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что абоненты всех мобильных операторов для оплаты парковки могут воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы» при достаточном балансе парковочного счета, паркоматами, личным кабинетом на сайте «Московского паркинга». О восстановлении возможности SMS-оплаты и пополнения парковочного счета будет сообщено дополнительно.