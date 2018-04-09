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Прокуратура Удмуртии выявила многочисленные нарушения в Минприроды
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Прокуратура Удмуртии выявила многочисленные нарушения в Минприроды 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии выявила многочисленные нарушения закона в Минприроды, допущенные должностными лицами, при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения представлений 5 сотрудников министерства привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Отметим, что в ходе проверки также было установлено, что сотрудниками министерства и лесничеств при выявлении нарушений лесного законодательства комплекс мер по реальному их устранению не принимался: нарушаются сроки и процедура составления протоколов, что влечет прекращение административных дел и безнаказанность правонарушителей.
«Контроль за взысканием административных штрафов и ущербов, причиненных лесным насаждениям в результате незаконных рубок должностными лицами министерства — не ведется», — уточнили в прокуратуре.
Также сотрудники надзорного органа выявили факты несвоевременной подготовки и направления исков в суд с требованиями о взыскании вреда.
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