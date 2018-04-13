Нижегородская рокерша учит школьников журналистике и победила во всероссийском конкурсе

«Ты все пела, это дело»

Елена Голова родилась в Воскресенском районе, после школы поступила в Мининский университет. А потом осталась работать в Нижнем Новгороде — преподает русский язык и литературу в школе № 44 Советского района. С недавних пор она еще и преподает журналистику двум группам в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области

Но сначала Елена стала членом жюри вокального конкурса «Парус надежды», который проводит центр.

— На сцене я уже двадцать лет, я пою, — рассказала Елена корреспонденту NN.RU. — В том числе с десяти лет я пела в центре. Поэтому меня и пригласил сначала в жюри, а потом на работу директор центра Вячеслав Александрович Амосов . А потом, я конкурс «Паруса надежды» выигрывала три раза подряд. Конкурс взращивает таланты, а потом они приглашаются в жюри. Это очень здорово!

У меня в школе удивительно правильные девочки

— У меня сейчас занимаются две группы. Одна городская — это девочки из Нижнего Новгорода им по 15 — 16 лет, во второй занимаются дети из Дзержинска и Городца , есть даже девочки по 11 лет. Мы учимся базовым вещам: пишем заметки, берем интервью, тренируемся в написании текстов.

У нас на сайте центра есть газета «Самокат», ее выпуск запланирован на конец учебного года. Но на следующий год я планирую немного поменять нашу программу, задействовать группу Вконтакте и другие соцсети, чтобы они больше писали.

Если честно, у меня очень правильные дети. Они меня иногда поражают. Когда я поехала на конкурс в Москву , тема публичного выступления у меня была: «Вкусы подростков — хайпы, баттлы, пранкеры и флек».

Когда я стала спрашивать своих девочек — что это такое, сказали, что вообще ничего об этих понятиях не знают. А когда выступала в Москве, оказалось, что там молодежь эти понятия знает уже лет пять.

Я работаю сердцем

— Наверное, я еще не опытный педагог. Работаю недавно, пока нет какой-то своей авторской методики, но я работаю сердцем. Ладим и с детьми, и с родителями, это здорово! Я реально очень много времени посвящаю детям. И в кино с ними пойду, и с горки кататься, на каток захотели — идем! Я просто легкая на подъем, а детям это нравится.

Училка в DostoevskyFunk

Не так давно Елена стала вокалисткой нижегородского проекта — кавер-группы DostoevskyFunk. Действительно, многогранная личность.

— Группа существует около трех лет. Сейчас у нас весь месяц по выступлениям расписан наперед. Это разные нижегородские площадки, рестораны, клубы. Работаем на корпоративах.

Наше музыкальное направление ближе к року. Мы переделываем песни под свой стиль, непохожий на другие. Миксуем русские песни с английскими. Скажем так, мы поем все — от Бритни Спирс до «Нирваны». И даже есть версия песни Юрия Антонова «Летящей походкой»! Мы не можем отказаться от этой песни, потому, что под нее просто все танцуют.

Мы можем ее потерять…

В октябре прошлого года Елена узнала про всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2018». Собрала кучу документов, отправила их на заочную часть конкурса. Из 744 претендентов было отобрано 135 молодых педагогов, и Елена Голова попала в их число.

На очном этапе, который прошел в начале апреля в Москве, она делала доклад, делилась опытом своей работы в школе журналистики и провела занятие с девятиклассниками московской гимназии, на базе которой проводился конкурс. И победила — стала лауреатом престижного педагогического соревнования.

А теперь Елена Голова… может уехать из Нижнего Новгорода. Уже на конкурсе ей предложили преподавать журналистику в одной из гимназий столицы или поехать в Туапсе — во всероссийский лагерь «Орленок». Пока она не приняла решения, но перспективы заманчивые. Вот такая рок-учительница.

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