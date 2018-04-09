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В Московской области продали рекордное количество пасхальных куличей
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В Московской области продали рекордное количество пасхальных куличей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новосит. Около полутора миллионов куличей было реализовано в пасхальную неделю в Подмосковье.
Рекордное количество куличей было продано в Московской области. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
Глава ведомства Владимир Посаженников сообщил, что был проведен мониторинг объемов продаж куличей в регионе в пасхальную неделю. По его словам, максимальный спрос на продажу куличей был зафиксирован 6 и 7 апреля.
"Согласно данным проведенного мониторинга, в этом году по всему региону на ярмарках, в розничных магазинах, в кафе и ресторанах было реализовано 1 444 660 разнообразных куличей, что в полтора раза больше прошлогодних продаж", — заявил Владимир Посаженников.
Также он сообщил, что на ярмарках области была представлена преимущественно региональная продукция. Жители и гости Подмосковья смогли бесплатно продегустировать разнообразные угощения.
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