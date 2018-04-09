В Московской области продали рекордное количество пасхальных куличей

МОСКВА , 9 апр — РИА Новосит. Около полутора миллионов куличей было реализовано в пасхальную неделю в Подмосковье

Рекордное количество куличей было продано в Московской области. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

Глава ведомства Владимир Посаженников сообщил, что был проведен мониторинг объемов продаж куличей в регионе в пасхальную неделю. По его словам, максимальный спрос на продажу куличей был зафиксирован 6 и 7 апреля.

"Согласно данным проведенного мониторинга, в этом году по всему региону на ярмарках, в розничных магазинах, в кафе и ресторанах было реализовано 1 444 660 разнообразных куличей, что в полтора раза больше прошлогодних продаж", — заявил Владимир Посаженников.

Также он сообщил, что на ярмарках области была представлена преимущественно региональная продукция. Жители и гости Подмосковья смогли бесплатно продегустировать разнообразные угощения.