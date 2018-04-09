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В Волгограде тянут новый асфальт от ЦПКиО до стадиона
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В Волгограде тянут новый асфальт от ЦПКиО до стадиона 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
В Центральном парке культуры и отдыха кипит работа: одна бригада ставит новые бордюры, а другая готовит площадку для 50-метрового колеса обозрения. Благоустроенный парк на месте большой стройки, по словам рабочих, должен появиться уже к 9 мая.
Увидев кружащий над головами коптер, бригады начинают в два раза энергичнее стучать молотками и ударными темпами перетаскивать бордюры.
— В 20-х числах апреля тут уже должен лежать новый, 5-сантиметровый, асфальт, — рассказывают рабочие, отвлекшиеся на перекур. — Новую дорогу постелим от штаба Родимцева до самого стадиона. Сперва, конечно, установим бордюры, а уж потом почистим старое основание, зальем его гудроном и уложим два новых слоя дорожной «одежды». Все соседние дорожки укроем тротуарной плиткой. Успеем ли? За три дня смотрите, сколько успели.
К майским праздникам, по словам рабочих, в ЦПКиО появится не только новый асфальт. Горожан и футбольных болельщиков, которые приедут на финал Кубка России, обещают прокатить на огромном колесе обозрения, по своим размерам уступающим разве что «коллегам» из Москвы и Сочи.
— Несколько опор уже стоят. Площадки для остальных залиты, — уточняет краснодарская бригада. — Останется поставить все остальные опоры и просто их прикрутить. Рядом уже стоят кабинки. Кстати, в них не четыре, а все шесть человек поместятся. Скоро будет отличный шанс все протестировать.
Сегодня V1.ru писал, что в среду в Центральном парке культуры и отдыха на колесо обозрения с помощью трех кранов водрузят «корону». Как выглядит загадочный аксессуар для нового аттракциона, пока не знают и сами рабочие.
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