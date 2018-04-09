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Адвокат, с которым клиентки расплачивались натурой, получил 80 лет
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Адвокат, с которым клиентки расплачивались натурой, получил 80 лет 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В США суд присяжных вынес суровый приговор 48-летний адвокату, который занимался с клиентками сексом в обмен на юридические услуги и собрал целую видеоколлекцию таких неформальных встреч.
Адвокат из Сан-Антонио (штат Техас) Марк Бенавидес был арестован в ноябре 2015 года, когда баллотировался на должность окружного судьи. Позднее он был лишен адвокатской лицензии. Юриста обвинили в том, что он систематически принуждал женщин к сексу в обмен на услуги — как правило, речь шла о судебном представительстве в качестве адвоката по назначению в гражданских и уголовных процессах. Потенциальных жертв защитник искал среди проституток и наркоманок, поскольку был убежден, что в случае огласки никто не поверит их показаниям.
В ходе расследования полиция изъяла 246 miniDVD с сотнями часов записей порнографического содержания. «Короткометражка», где адвокат занимался жестким сексом с 29-летней клиенткой, ранее обратившейся к нему за помощью в восстановлении родительских прав, настолько шокировала присяжных, что судье пришлось экстренно объявлять перерыв. Но это не спасло от обморока одну из женщин, которую пришлось заменить запасным заседателем. Подсудимый в своих показаниях оправдывался, что клиенты занимались с ним сексом по обоюдному согласию, на видео запечатлены «ролевые» игры, а крики боли носили постановочный характер.
Прокуратура потребовала пожизненного срока для Бенавидеса, защита настаивала на 25 годах тюрьмы. Перед оглашением вердикта присяжных, супруга, с которой адвокат прожил вместе 11 лет, умоляла не наказывать строго отца двоих детей и расплакалась в зале суда. Жюри заседало в течение шести часов, прежде чем вынести решение: признать виновным в принуждении к сексу шести потерпевших и назначить 80 лет федеральной тюрьмы с правом претендовать на УДО не ранее, чем через 30 лет нахождения под стражей.
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