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Колледже №23 провел День открытых дверей
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Колледже №23 провел День открытых дверей 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В колледже индустрии гостеприимства и менеджмента в единый день профориентации «Сто дорого — одна твоя» провел День открытых дверей.
В КИГМ-23 в субботу, 7 апреля, состоялись мастер-классы от мастеров в своих областях по специальностям и профессиям: «Гостиничное дело», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», «Сервис по химической обработке изделий», «Машинист уборочных машин», «Горничная», «Швея».
Также москвичи познакомились с условиями обучения в колледже, встретились с педагогами и администрацией, получили ответы на все интересующие их вопросы.
Адрес КИГМ-23: Погонный проезд, д. 5.
Телефон приемной комиссии: +7 (499) 169-94-54.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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