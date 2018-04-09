Дверь дома на Бибиревской очистили от вандальных надписей

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» с входной двери в подъезд дома №17 по Бибиревской улице удалили вандальные надписи. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«По указанному адресу устранены вандальные надписи», — говорится в официальном ответе.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)