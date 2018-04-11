Паводок 2018: В Петровском районе ввели режим ЧС из-за паводка

Это решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с резким подъёмом уровня воды в реке Медведице и угрозой затопления части города пришлось пойти на экстренные меры.

По данным на девять часов утра уровень воды в Медведице был на отметке в три метра, отрезаны водой 129 частных домов. В данный момент вода прибывает со стороны соседнего Новобурасского района, а также из Синеньского и Пригородного муниципальных образований.

Пруды пока не переполнены и ни одна плотина не размыта, ситуацию лично контролируют главы сельских администраций.

Запланировано проведение взрывных работ в местах наибольших заторов на реке. На заседании КЧС глава района поручил контролировать обстановку не только в самом городе, но и за его пределами, в частности, в районе федеральной трассы « Саратов — Нижний Новгород».