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Паводок 2018: В Петровском районе ввели режим ЧС из-за паводка
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Паводок 2018: В Петровском районе ввели режим ЧС из-за паводка 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Это решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с резким подъёмом уровня воды в реке Медведице и угрозой затопления части города пришлось пойти на экстренные меры.
По данным на девять часов утра уровень воды в Медведице был на отметке в три метра, отрезаны водой 129 частных домов. В данный момент вода прибывает со стороны соседнего Новобурасского района, а также из Синеньского и Пригородного муниципальных образований.
Пруды пока не переполнены и ни одна плотина не размыта, ситуацию лично контролируют главы сельских администраций.
Запланировано проведение взрывных работ в местах наибольших заторов на реке. На заседании КЧС глава района поручил контролировать обстановку не только в самом городе, но и за его пределами, в частности, в районе федеральной трассы «Саратов — Нижний Новгород».
Все мероприятия, связанные с половодьем, под личным контролем держат заместитель председателя областного правительства Александр Буренин и руководство Петровского района.
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